Olympic Entertainment Group остается на бирже

Olympic Entertainment Group Фото: Andres Haabu

Котировочная и надзорная комиссия Таллиннской биржи Nasdaq сегодня не удовлетворила ходатайство Olympic Entertainment Group о прекращении котировки акций на Таллиннской бирже.

Комиссия запретила прекращать котировку акций OEG на Таллиннскйо бирже до тех пор, пока предприятие не выкупит все акции, говорится в биржевом сообщении.

Биржа сообщила, что это решение было принято в интересах инвесторов – защиту миноритариев может обеспечить лишь продолжение котирования акции до тех пор, пока им не будет предложено выкупить из акции за денежное вознаграждение.

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Дмитрий Фефилов



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