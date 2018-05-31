Olympic Entertainment Group остается на бирже

Котировочная и надзорная комиссия Таллиннской биржи Nasdaq сегодня не удовлетворила ходатайство Olympic Entertainment Group о прекращении котировки акций на Таллиннской бирже.
Комиссия запретила прекращать котировку акций OEG на Таллиннскйо бирже до тех пор, пока предприятие не выкупит все акции, говорится в биржевом сообщении.
Биржа сообщила, что это решение было принято в интересах инвесторов – защиту миноритариев может обеспечить лишь продолжение котирования акции до тех пор, пока им не будет предложено выкупить из акции за денежное вознаграждение.