Акция Olympic предлагает инвесторам премию

Вчера биржевая комиссия приняла решение не отпускать Olympic Entertainment Group с Таллиннской биржи. По этой причине сегодня с утра акция на бирже продавалась выше обычного, что дало возможность инвесторам продать ее с премией.
Trigon Capital, который является держателем акций Olympic, вчера сообщил, что решение комиссии дает возможность инвесторам говорить о более высокой цене за акцию. Это означает, что в надежде получить дополнительную премию инвесторы могут начать покупать акции.
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