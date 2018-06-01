Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 1,9% Фото: pixabay

Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Eurostat. В апреле инфляция составляла 1,2%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 1,6%. Целевой показатель инфляции Европейского центрального банка составляет "чуть менее 2%".

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в мае выросли на 1,1% в годовом выражении после повышения на 0,7% месяцем ранее.

Стоимость энергоносителей в мае подскочила на 6,1% в годовом выражении после роста на 2,6% в апреле.

Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 2,6%. В апреле был зафиксирован рост их стоимости на 2,4%.

Цены на услуги в мае повысились на 1,6% после роста на 1% в предыдущем месяце.

Опубликованные в среду показатели инфляции в Германии и Испании оказались выше, чем ожидалось.

Одной из целей Европейского центрального банка является удерживание инфляции на уровне, близком к 2 %, но при этом она остается ниже этой черты - в апреле она замедлилась до 1,2% с 1,3% в марте.

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