Инвестор Тоомас: что будет с Tallinna Vesi?

Это был один из основных вопросов, который инвесторы задавали на общем собрании акционеров Tallinna Vesi, в связя с обращением предприятия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный арбитражный суд. Также спрашивали о споре о тарифах, который сейчас рассматривается в Департаменте конкуренции.
«В футболе судья принимает решение и только после этого у всех есть возможность узнать, побывал ли мяч в воротах на самом деле или нет. Но это все равно не меняет решения судьи» - намекнул инвестор Виллу Павельтс на то, что жалоба в Европейский суд по правам человека на решение Госсуда, который принял его не в пользу предприятия, как махать кулаками после драки. «Решение Госсуда окончательное.
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