"В России есть вид спорта: как на***** кредитную организацию"

ДВ поговорили с Антониной Голубевой, директором по маркетингу fintech-компании ID Finance.
ID Finance работает в нескольких странах. Я правильно понимаю, что лично вы отвечаете за Россию?
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