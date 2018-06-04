Жители Балтии тратят за границей миллиард евро

04 июня 2018, 18:00

Жители Балтии тратят за границей миллиард евро Жители Балтии тратят за границей миллиард евро
Фото: Scanpix

Жители стран Балтии охотно делают покупки за границей, чаще всего в соседних странах, и тратят на это более миллиарда евро в год, свидетельствуют данные исследования* о потребительском выборе жителей стран Балтии, которое провели основанный в Нидерландах исследовательский институт "Regionplan Policy Research" и компания профессиональных услуг "EY". Эксперты считают, что причиной такого масштаба покупок за границей являются низкие доходы и разница цен на товары в разных странах.

Каждый второй житель делает покупки за границей 

Каждый второй житель стран Балтии покупает продукты или товары для домашнего хозяйства за границей по крайней мере раз в год. Покупки за границей чаще делают эстонцы (56%); латыши и литовцы ездят в соседние страны немного реже (соответственно 52% и 49%), передаёт rus.db.lv. 

Причины того, что жители стран Балтии делают покупки за границей, разные. С увеличением доходов жители стран Балтии становятся все более мобильными. Увеличивается и количество прямых авиарейсов из Латвии, Литвы и Эстонии, что является признаком развитых стран. Однако исследование открывает еще один феномен – страны Балтии отличаются распространенностью "экономических туристов". Исследователь "Regionplan" Ежи Стратмейер (Jerzy Straatmeijer), под руководством которого проводилось исследование, подчеркнул: "Значительная часть жителей стран Балтии регулярно путешествует за границу, чтобы купить более дешевые товары и услуги".

"Экономические туристы" в данном случае – это люди, которые закупаются за границей по крайней мере раз в квартал. Регулярные закупки за границей были характерны в основном для литовцев: 51% литовцев, которые делают покупки за границей, делают это регулярно. Среди эстонцев регулярно делают покупки за границей 48%, среди латвийцев это менее распространено – 44%.

"Большое количество тех, кто делает покупки за границей, свидетельствует о чувствительности по отношению к ценам. По сравнению с другими странами ЕС доходы жителей стран Балтии невысоки. Страны Балтии сравнительно невелики, и их границы открыты, что является предпосылкой для расцвета трансграничной торговли", - говорит автор исследования. 

Литовцы чаще всего делают покупки в Польше (71%) и в Латвии (51%), латвийцы – в Литве (55%) и в Эстонии (40%), а эстонцы – в Латвии (76%) и в безналоговых магазинах (24%). 

 

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