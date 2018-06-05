Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод

05 июня 2018, 13:00

Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод Betoonimeister запустил в Тапа в работу бетонный завод
Фото: Raivo Tiikmaa

Ведущий эстонский производитель бетонных смесей АО Betoonimeister начал производство товарного бетона в Тапа. Установленный там Liebherr Mobilmix 2,25 – это современный мобильный бетонный завод с часовой производительностью до 100 м3. Всего концерн Betoonimeister имеет в Эстонии пять заводов, кроме Тапа в Таллинне, Йыхви, а также в Тарту.

Ареал обслуживания завода в Тапа это Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, восточная часть Харьюмаа и северная часть Вильяндимаа.

Переезд и установка на приобретенном предприятием в Тапа по адресу Карья пыйк 8 земельном участке высокопроизводительного мобильного завода заняла одну неделю. Больше времени занимает подключение к технологическим сетям. В данный момент производство осуществляется с использованием электрогенератора, работы по подключения к электросетям идут. Водой завод снабжает предприятие Tapa Vesi.

«Оптимальное расстояние для перевозки бетонных смесей составляет до 50 км. С использованием бетонной химии бетон можно сегодня свободно перевозить хоть из Таллинна в Тарту»,- сказал заведующий АО Betoonimeister Калле Суйтслепп. «Но строителям легче организовать работу и снизить транспортные расходы, если бетонный завод расположен не очень далеко. Своими пятью бетонными заводами, а также обширным и разнообразным автомобильным парком мы способны оперативно обслуживать и самые большие и сложные стройки по всей Эстонии»,- добавил Суйтслепп. «В соответствии с необходимостью при поступлении больших заказов Betoonimeister имеет возможность в пределах Эстонии оперативно перераспределить технику по перевозке бетона».

Тапаский завод Betoonimeister нашли уже первые клиенты, сотрудничество началось с акционерными обществами Tallinna Teed, Mapri Ehitus. По словам Калле Суйтслеппа, многие проекты находятся на данный момент в фазе переговоров и заключения договоров.

На приобретенном Betoonimeister земельном участке в Тапа своего часа ждет стоящий на данный момент пустым, принадлежавший когда-то бывшей советской армии ремонтный ангар, который идеально бы подошел для производства бетонных элементов небольшого объема.  

«Заинтересованные в производстве могли бы нам дать о себе знать, так как наш бетонный завод способен кроме отпускаемого строителям товарного бетона покрыть также потребности в бетоне и наших будущих соседей. Аналогичный способ сотрудничества у Betoonimeister функционирует в Йыхви, где нашим соседом является «Liisbet Invest», отличный производитель бетонных элементов в Ида-Вирумаа»," сказал Калле Суйтслепп. 

Менеджер по продажам АО Betoonimeister в Ида- и Ляэне-Вирумаа Мейго Мирончик, что ихними клиентами являются все строители, нуждающиеся в бетоне, от генеральных подрядчиков до частных лиц и малых строительных предприятий.«Наша цель обслуживать с равным вниманием каждого клиента, даже приобретающий 2-3 м3 бетона частный строитель является для нас важным клиентом»,- дополнил Мирончик.

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