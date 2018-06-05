Долги американцев вновь на уровне 2008 года Фото: Shutterstock

Рассматривая финансовую структуру домохозяйства США выясняется, что общий объем долга американцев вырос до уровня 2008 года, в то же время значительно вырос объем студенческих кредитов.

Общий долг домохозяйств США - 13 триллионов долларов. Но если общий долг пока лишь добрался до уровня 2008 года, то объем студенческих кредитов по сравнению с 2008 годом вырос на 131 процент, выяснилось в ходе исследования Visualcapitalist.

Также популярностью пользуются кредиты для покупки автомобилей, объем которых по сравнению с 2008 годом вырос на 52 процента. А вот использование кредитных карт сократилось на 6 процентов.

Долг по жилищным кредитам отстает на 4% процента от показателей задолженности в 2008 году. Однако именно этот вид кредита является самым большим расходом в бюджете американской семьи – 17% от дохода.

Затем идут продукты питания, расходы на которые составляют 12 процентов семьи. 10% от дохода одной семьи уходит на накопительные пенсии и страховку. Здравоохранение составляет 7 процентов от доходов. На развлечения и одежду жители США тратят в среднем 4 и 3 процентов от своих доходов соответственно.

На налоги американцы в среднем тратят 15 процентов от своего дохода.

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Дмитрий Фефилов



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