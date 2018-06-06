Исследование: в Эстонии широко распространены коррупция и мошенничество

06 июня 2018, 09:30

Исследование: в Эстонии широко распространены коррупция и мошенничество Исследование: в Эстонии широко распространены коррупция и мошенничество
Фото: pixabay

Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным.

За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства. Самыми распространёнными проблемами являются присвоение, воровство, кумовство по отношению к определенным партнерам и манипуляции с данными.

По словам руководителя команды EY по расследованию мошенничества Яана Рийма, по сравнению с прошлыми годами, раскрываемость случаев коррупции и мошенничества повысилась. «Раскрытие случаев мошенничества – это позитивный сигнал о том, что проблемами занимаются. В то же время, коррупционное поведение никуда не делось, и для его раскрытия надо ещё больше внимания уделять превентивным мерам», сказал Рийма. Более половины случаев за последние два года были связаны с воровством или выводом денег из фирмы. «Если в связи с обнаруженным мошенничеством был установлен материальный ущерб, то почти в трети случаев он составлял более 50 000 евро», добавил Рийма, основываясь на результатах исследования.

Большое количество соприкасавшихся с мошенничеством фирм говорит о том, что в эстонских организациях не используют достаточно эффективные превентивные методы. По словам Рийма, случайное раскрытие случаев мошенничества или раскрытие их со стороны полиции показывают, что имеются неиспользованные возможности для улучшения превентивных мер. «Одним из недооценённых методов по раскрытию мошенничеств является, например, телефон горячей линии, потому что именно благодаря таким сообщениям, в течение последних двух лет, был раскрыт каждый третий случай мошенничества», сказал Рийма.

Также исследование показало, что по сравнению с прошлыми годами коррупцию существенно больше признают также проблемой частного сектора. Только 13% участвовавших в исследовании руководителей считают, что это явление является проблемой только публичного сектора, и не распространяется на частный сектор. В прошлом году этот показатель был почти 24%. В то же время, по словам руководителей, ожидания к организациям публичного сектора по внедрению превентивных мер противодействия коррупции по-прежнему высокие.

По оценке принявших участие в исследовании руководителей, снизить количество случаев коррупции в Эстонии помогло бы повышение сознательности и вынесение случаев на публику. По словам Яана Рийма, важная роль тут отводится и самой организации. «Если есть подозрения, что в организации что-то не так, то было бы недальновидно игнорировать возможную проблему. Если у самого предприятия нет возможности для выявления скрытых рисков, то стоит пригласить специалистов в этой области, которые рассмотрят проблемный процесс или проект и, при необходимости, проведут целенаправленный аудит или особую проверку. Раннее обнаружение мошенничества в разы дешевле, чем потом заниматься последствиями».

 

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