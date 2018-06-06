Когда следует выплачивать отпускные?

06 июня 2018, 07:00

Когда следует выплачивать отпускные? Когда следует выплачивать отпускные?
Фото: pixabay

Я работаю учителем в школе, и скоро начинается основной отпуск.

Ежегодно работодатель выплачивал мне отпускные до начала отпуска. Поскольку отпуск учителей длится три месяца, то в этом году мы со всеми другими учителями выразили желание получать отпускные по частям в день выплаты заработной платы каждый месяц. Причина, прежде всего, заключается в том, что если отпускные выплачиваются до начала отпуска в июне, то разрешенный не облагаемый налогом доход вычитается только один раз, а это означает для нас, в зависимости от размера заработной платы, потерю от одной до нескольких сотен евро по сравнению с тем, если бы отпускные выплачивались по частям один раз в месяц. Мы пытались вести переговоры с работодателем, но он отказал нам в просьбе. Может ли он так поступать, если это наносит нам денежный ущерб?

Отвечает Кайре Саареп, заведующий консультационной службы по трудовым отношениям Инспекции труда, Tooelu:

В Законе о трудовом договоре в качестве даты выплаты отпускных утановлен предпоследний рабочий день до начала отпуска. Если стороны достигают договоренности, то отпускные могут выплачивать и в какой-либо другой день, например, в случае длящегося несколько месяцев отпуска можно договориться, что отпускные выплачиваются по частям один раз в месяц.

Работник или работодатель могут делать друг другу предложения, но в то же время вторая сторона может с ними не соглашаться. В данном случае учителя сделали работодателю предложение, но работодатель отказался. Работодатель не должен обосновывать свой отказ. В законе не предусмотрены исключения, которые бы обязывали работодателя соглашаться. В том числе и ситуация, когда по причине времени расчета подоходного налога размер получаемого вознаграждения за труд может измениться, не обязывает работодателя соглашаться на предложение работников. Соглашение предполагает согласие обеих сторон

Вместе с тем следует заметить, что использование разрешенного не облагаемого налогом дохода учитывается за год. Это означает, что если работник за год не использовал весь разрешенный необлагаемый доход, то в следующем году он получит от государства подоходный налог обратно.

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Ключевые слова
ЕвроПодоходный налог
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