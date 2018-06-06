Президент признала проблемы программы е-резидентства

06 июня 2018, 15:06

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Фото: Andras Kralla

Президент Керсти Кальюлайд сегодня собрала руководителей программы е-резидентства, чтобы обсудить будущее этой программы и снижения появившихся рисков. Она подтвердила, что хоть из программы и может получиться история успеха, проблем тем не менее целый список.

«Из электронного резидентства может получиться успешный проект, который при успешном стечении обстоятельств и верных решениях может превратиться в историю успеха и стать важным народным источником дохода» - сообщила президент после состоявшейся сегодня встрече.

«Мы все хотим, чтобы Эстония была чистой, но при этом и богатой. В 21-ом веке наш единственный природный ресурс будет располагаться в нашей черепной коробке и е-резидентство позволит нам добывать оттуда то, что мы потом сможем продавать миру» - добавила Кальюлайд

«В то же время развитие программы принесло с собой целый ряд проблем, и сейчас тот момент, когда надо принять решение, каким образом программа е-резидентства будет развиваться дальше, каким будет е-резидентство 2.0. Какова ее бизнес-модель и как эстонский народ сможет на этом зарабатывать? Кого мы ждем в ряды е-резидентов? Всем тем, кто имеет отношение к развитию программы, нужно понять, как снизить возросшие риски и ответить на эти вопросы» - сказала Кальюлайд.

На встрече договорились, что к 1-му декабря эксперты разработают план для е-резидентства 2.0, где будет указан как потенциал программы, так и риски и проблемы, а также возможности их решить.

 

 

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