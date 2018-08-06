Бизнесмены часто путают кошельки

заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво... Фото: Andras Kralla

К сожалению, часто происходит так, что бизнесмены путают личный кошелек с кошельком фирмы, признается заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн. «Объяснения предпринимателей своего такого поведения вызывают улыбку, а иногда и расстраивают» - говорит он.

Под путаницей кошельков Рейтманн подразумевает поведение, когда предприниматель личные траты и блага оплачивает за счет фирмы, надеясь в дальнейшем получить с этих расходов от государства НДС обратно, хотя в этом случае этой льготы ему не полагается.

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