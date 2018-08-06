Тара из Латвии наводнила Эстонию

Тара Фото: Pixabay

Из-за активной приграничной торговли алкоголем в этом году в Эстонию попадет 100 миллионов банок и бутылок, которые невозможно сдать в местных пунктах приема тары, пишет Delfi Arileht.

Бывший руководитель Pandipakend Рауно Раал сообщил изданию, что у тары, которая прибывает в Эстонию из Латвии, отсутствует штрих-код, без которого эстонская система приема тары, действующая в стране с 2005 года, не способна распознавать латвийские банки и бутылки. Министерство окружающей среды, однако, предлагает людям данную тару собирать отдельно и относить ее в специальные контейнеры. В Эстонии за латвийскую тару деньги получить не получится.

«Смена штрих-кодов не является сложной работой, но это обусловлено дополнительными расходами для всех. А ведь эту энергию можно было бы использовать для развития чего-нибудь, например, для улучшения качества пунктов приема тары» - сказал Раал.

По его словам, алкогольное ралли на границе с Латвией уже приостановило планы строительства завода по переработке пластмассовой тары в Эстонии. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus был готов выделить три миллиона евро на строительство завода, но в итоге инвестицию не осмелились сделать, так как не видели конца и края росту приграничной торговли.

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