Реформисты объявили, что хотят снизить налоги

Фото: Юлия-Мария Линна

Подоходный налог и акцизы.

Партия реформ объявила, что планирует создать налоговую систему, при которой будет действовать не облагаемый налогом минимум 500 евро, а дальше будет действовать плоская шкала.

"Это большой и важный шаг для снижения налогов на рабочую силу. Он позволит сохранить в карманах людей 200 миллионов евро", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Также по её словам, предвыборная программа партии предусматривает снижение акцизов. Их хотят довести до уровня января 2017 года.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень