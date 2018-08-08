Система торговли Tallink признана одной из лучших в мире

Магазин на пароме компании Tallink Grupp Фото: Tallink Grupp

Tallink Duty Free признана одной из лучших систем торговли tax-free в мире. На конкурсе Frontier Awards 2018 предприятие было номинировано в числе пяти лучших предприятий, занимающихся круизными и регулярными морскими перевозками.

«В последние годы наряду с транспортом и развлечениями компания Tallink уделяла большое внимание сфере торговли, инвестировала в качество и инновации и, помимо прочего, стала одним из крупнейших торговых предприятий региона», - отметил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

«Наряду с развитием услуги мы расширили на новых судах торговые площади: например, судно Megastar, обеспечивающее постоянное соединение между Таллинном и Хельсинки, является крупнейшим на Балтийском море универмагом», - отметил Ныгене.

Церемония объявления и награждения победителей проходящего уже 34 год подряд конкурса лучших предприятий сферы торговли tax-free состоится в этом году 3 октября в центре конференций и выставок Mandelieu-La Napoule в Каннах во Франции.

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Наряду с Tallink Duty Free на конкурс систем торговли tax-free номинированы такие гиганты судоходства, как крупнейшая в мире круизная компания MSC Cruises, обслуживающая линии между Великобританией, Францией, Ирландией, Бельгией и Голландией P&O Ferries, а также компании Harding Retail и Starboard Cruise Services, владеющие розничными сетями на круизных судах.

Для Tallink это уже второй пример международного признания за последние месяцы. В мае этого года на крупнейшей туристической ярмарке в Шанхае компания Tallink получила золото в категории инноваций престижной в Китае туристической премии CTW Chinese Tourist Welcome Award. В 2016 году Tallink получила бронзу в категории качества услуг.

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