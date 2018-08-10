Ратас призывает подозреваемых в коррупции уйти из Нарвского горсобрания

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас Фото: Andras Kralla

Председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что подозреваемые в коррупции депутаты Нарвского горсобрания должны выйти из состава собрания и с руководящих постов предприятий.

По итогам сегодняшнего заседания правление Центристской партии было принято решение, что подозреваемые на время следствия должны приостановить свои депутатские полномочия, а также отстраниться от работы на руководящих постах в городских учреждениях, сообщила пресс-служба Центристской партии.

«Также правление предложило назначить на пост председателя Центристской фракции Нарвского городского собрания, а также председателя городского собрания и его заместителя людей, которые не замешаны в коррупционных скандалах» - сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас.

Еще вчера вечером лидер нарвского округа Центристской партии Яна Тоом считала, что причиной для подозрений, которые были предъявлены депутатам, были вызваны не нарушением, а глупостью. «Речь об ограничениях, которые не соблюдались, и это, конечно, оплошность. Печально, что так произошло. Но это не коррупция, это глупость» - сказала Яна Тоом порталу ERR.

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Вчера прокуратура предъявила подозрения в коррупции двум членам горсобрания Нарвы - председателю Центристской фракции Нарвского городского собрания Алексею Воронову и члену фракции Ларисе Олениной.

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