Ратас призывает подозреваемых в коррупции уйти из Нарвского горсобрания

10 августа 2018, 12:08

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Фото: Andras Kralla

Председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что подозреваемые в коррупции депутаты Нарвского горсобрания должны выйти из состава собрания и с руководящих постов предприятий.

По итогам сегодняшнего заседания правление Центристской партии было принято решение, что подозреваемые на время следствия должны приостановить свои депутатские полномочия, а также отстраниться от работы на руководящих постах в городских учреждениях, сообщила пресс-служба Центристской партии.

«Также правление предложило назначить на пост председателя Центристской фракции Нарвского городского собрания, а также председателя городского собрания и его заместителя людей, которые не замешаны в коррупционных скандалах» - сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас.

Еще вчера вечером лидер нарвского округа Центристской партии Яна Тоом считала, что причиной для подозрений, которые были предъявлены депутатам, были вызваны не нарушением, а глупостью. «Речь об ограничениях, которые не соблюдались, и это, конечно, оплошность. Печально, что так произошло. Но это не коррупция, это глупость» - сказала Яна Тоом порталу ERR.

Самое актуальное

Вчера прокуратура предъявила подозрения в коррупции двум членам горсобрания Нарвы - председателю Центристской фракции Нарвского городского собрания Алексею Воронову и члену фракции Ларисе Олениной.

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Ключевые слова
КоррупцияЦентристская партия
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