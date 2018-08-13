Еврокомиссар потребовал от ФРГ поддержать увеличение бюджета ЕС Фото: Pixabay

Гюнтер Эттингер счел, что позиция главы Минфина ФРГ по бюджету ЕС противоречит договоренностям правящей в Германии коалиции.

Федеральное правительство Германии должно поддержать увеличение бюджета Евросоюза. Об этом заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Gunther Oettinger). Интервью с ним разместило в воскресенье, 12 августа, на своей странице издание Der Tagesspiegel.

Как отмечал ранее министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), из-за выхода Великобритании из состава ЕС финансовая нагрузка на ФРГ с 2021 года возрастет на 10 млрд евро в год. Берлин требует справедливого распределения бремени среди всех членов европейского сообщества и настаивает на том, чтобы в период с 2021 по 2027 годы бюджет ЕС был установлен на уровне в 1,0 процента валового национального дохода. Эттингер, в свою очередь, называет цифру в 1,1 процента.

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Гюнтер Эттингер подчеркнул, что напомнит об этих формулировках Олафу Шольцу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в ходе предстоящих переговоров о бюджетной политике Брюсселя.