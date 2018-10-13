SuperAlko готов выйти на финский рынок

Одна из крупнейших сетей алкогольных магазинов Эстонии SuperAlko готова выйти... Фото: Mailiis Ollino

Одна из крупнейших сетей алкогольных магазинов Эстонии SuperAlko готова выйти на финский рынок и сейчас пристально следит за изменением местного законодательства.

Госмонополия на торговлю алкоголем в Финляндии может быть разрушена. Европейская комиссия определила, что запрет на дистанционную продажу алкогольных напитков в Финляндию нарушает свободу конкуренции в Евросоюзе, передаёт rus.err.ee.

В Финляндии существует государственная монополия на продажу спиртного крепостью выше 5,5 градусов, однако вчера Еврокомиссия заявила, что страна не имеет право ограничивать дистанционную продажу алкогольных напитков, сославшись на свободу конкуренции в ЕС. Согласно предложению комиссии, иностранные магазины могли бы создать сеть пунктов выдачи заказанных по интернету спиртных напитков.

Директор SuperAlko Имре Полл сказал в интервью финской газете Helsingin Sanomat, что как только Финляндия снимет ограничения на заказ алкоголя из-за границы, компания готова открыть в стране пункты выдачи. В качестве вероятного партнера может выступить сеть R-Kioski, в распоряжении которой находится около 700 торговых точек по всей стране. Возможное изменение законодательства на основании требований Еврокомиссии, впрочем, произойдет не раньше следующего года.

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