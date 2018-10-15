На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эксперты из 14 стран

15 октября 2018, 17:30

На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эксперты из 14 стран На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эксперты из 14...
Фото: Digital Summit

Завтра, 16 октября, на Tallinn Digital Summit 2018 соберутся ИТ-министры 14 стран, настроенных на цифровое развитие, предприниматели и эксперты со всего мира. Саммит посетят и такие дальние страны, как Южная Корея, Япония, Сингапур, Новая Зеландия и Уругвай.

«Искусственный интеллект и машинное обучение уже изменили нашу жизнь, и в ближайшее время произойдут еще большие перемены. Нам необходимо использовать эти процессы разумно и ответственно для того, чтобы предложить более качественные и интеллектуальные услуги, - говорит премьер-министр Эстонии Юри Ратас. - Мне очень приятно принимать в Таллинне министров из стран, настроенных на цифровое развитие, предпринимателей и инноваторов, поскольку, думая о будущем, мы должны действовать сообща уже сегодня. Торговля данными и искусственный интеллект – это уже не фантастика, а реальность».

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста, приложения на основе искусственного интеллекта уже стали частью повседневной жизни людей, очень часто мы даже этого не осознаем. В Эстонии тоже уже работают первые приложения, например Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) использует машинное обучение для определения необходимости покоса земельных участков по фотографиям со спутника, а Департамент государственных информационных систем (RIA) - для предотвращения различных инцидентов в связи с кибербезопасностью.

«Искусственный интеллект может стать отличной возможностью для Эстонии как поднять экономическую производительность, так и для повысить качество государственных услуг. Я надеюсь в ближайшие дни обменяться с коллегами идеями на эту тему, - отметил Таммист. – Во встречах примут участие государства, которые занимают ведущую позицию в применении искусственного интеллекта. На их опыте мы, безусловно, сможем разработать собственную стратегию».

Самое актуальное

В Tallinn Digital Summit 2018 примут участие вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, государственный министр общего дигитального рынка Ирландии Пэт Брин, государственный министр научно-технической политики Японии Такуя Хираи, министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ким Бу Ким, министр цифрового развития Швеции Петер Эриксон, министр коммуникации Сингапура др. Джанил Пахачири, министр цифрового управления Новой Зеландии др. Мэган Вудз, вице-министр экономики Литвы Элиюс Чивилис, заместитель госсекретаря по внутренним делам, строительству и по делам общин Германии др. Гюнтер Крингс, вице-министр промышленности Уругвая Гильермо Монцеччи, госсекретарь защиты окружающей среды и регионального развития Риналдс Муциньш, государственный секретарь Министерства финансов Дании Мартин Престегаард, государственный секретарь Министерства дигитализации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Лорд Эштон, вице-канцлер Министерства финансов Финляндии Анна-Майа Карьялайнен, а также член Национального собрания парламента Франции Флориан Башелье.

В состав делегации, которой руководит премьер-министр Эстонии Юри Ратас, входят министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист, вице-канцлер по вопросам связи и государственных инфосистем Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, советник Государственной канцелярии по вопросам цифровых инноваций Мартен Каэватс и эстонские ИТ-предприниматели.

Встреча начнется с ужина в Морском музее в Летной гавани, который откроет премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Основными темами встречи во вторник станут искусственный интеллект, большие данные и их использование в управлении государством, в предпринимательстве и в обществе в целом. Премьер-министр Юри Ратас откроет Цифровой саммит приветственной речью. На открытых сессиях выступят руководитель подразделения исследований в области искусственного интеллекта Google Грег Коррадо и стратегический руководитель некоммерческого объединения OpenAI Джек Кларк.

Научные партнеры встречи – отделение исследований в области экономики и бизнеса института McKinsey GlobalInstitute (MGI), фонд, созданный при Boston Consulting Group, - Centre for Public Impact (CPI), а также Lisbon Council и European Centre for International Political Economy (ECIPE) – представят в Таллинне доклады и свежие исследования на тему искусственного интеллекта и торговли данными.

На Tech-talk сессиях Адриан Браун (The Centre for Public Impact) и Мигель Карраско (The Boston Consulting Group) выступят на тему того, как заставить искусственный интеллект работать в интересах правительства и государства. Кай Хярманд (Министерство юстиции), Кармен Турк (Адвокатское бюро TRINITI), Адриан Браун и Мартен Каеватс обсудят, требуется ли регулирование алгоритмов на правовом уровне. Джек Крарк и Джеймс Маника (the McKinsey Global Institute) обсудят, как можно измерить развитие искусственного интеллекта.

Таллиннский цифровой саммит является продолжением Цифрового саммита, который состоялся в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Впервые Tallinn Digital Summit состоялся в сентябре 2017 года и собрал глав государств и правительств ЕС. Встреча продемонстрировала живой интерес и потребность в обсуждении тем цифровизации на международном уровне.

Программа Tallinn Digital Summit 2018: www.digitalsummit.ee/agenda

За дискуссиями можно следить в реальном времени 16 октября: www.digitalsummit.ee/live

    dv .ee
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:00 15 октября 2018
Европейские фондовые рынки будут снижаться Европейские фондовые рынки в настоящий момент находятся под некоторым давлением беспокойства инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ).
TRT02:RONGU MAHL :TARTU, EESTI, 24NOV17 AS Rongu Mahl tootmine. sa/Foto SILLE ANNUK POSTIMEES
14:32 15 октября 2018
Эстония на 4-м месте в ЕС по росту производства Латвия - третья.
13:34 15 октября 2018
Прокуратура хочет больше полномочий Чтобы расследовать отмывание денег.
12:40 15 октября 2018
Как застраховаться от неплатежей? Если есть страх, что клиент может не заплатить, то KredEx может застраховать от этого.
Стоимость бензина выросла
12:22 15 октября 2018
Бензин подорожал во всех балтийских странах, но в Эстонии больше всего На прошлой неделе цены на бензин выросли во всех балтийских столицах, однако в Таллинне рост был самым большим, передает данные агентства LETA издание Bizness&Baltija.
Табло с индексами
11:25 15 октября 2018
Рынки ценных бумаг вновь устремились вниз Несмотря на то, что в пятницу основные рынки закрылись в зеленой зоне, нынешнюю неделю они вновь начинают со снижения. Причин для того хватает как старых, так и новых.
Фунт упал на фоне незавершенных переговоров
11:00 15 октября 2018
Фунт упал на фоне незавершенных переговоров Котировки британской валюты уже в воскресенье ночью показали сильное падение на торгах в Азии. Курс британской валюты потерял половину процента, открывшись с ценовым разрывом (гэп).
14:18 05 октября 2018
Скажем "нет!" различным кампаниям – в ISKU теперь всегда разумные цены!
Все новости
Mнения
Марко Михкельсонпредседатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Марко Михкельсон председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу
Тумана вокруг брексита всё больше
Янус Паурман, Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Янус Паурман Высшая школа предпринимательства «Майнор»
Ни одна партия не разговаривает с предпринимателем
Все новости
Новости
На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эксперты из 14 стран
17:30 15 октября 2018
На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эк...
DV logo
16:49 15 октября 2018
Партия реформ обещает сократить 4000 бюджетников
DV logo
15:44 15 октября 2018
Количество пассажиров в Рижском аэропорту выросло
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Все фотографии
Биржевые новости
11:00 14 октября 2018
Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila, сообщил телеканал CNBC. По его данным, заявка была подана в начале недели в американское...
Тоомас выдал кредит Q-haus Baltic OU на 11 месяцев
16:30 12 октября 2018
Инвестор Тоомас: новый опыт с краудфандингом Мой эксперимент с краудфандингом длится уже более месяца, но только сейчас появился хороший повод, чтобы открыть кошелек и пустить в ход деньги на платформе Crowdestate.
Порт в Риге
13:36 12 октября 2018
«Риторический вопрос - когда Рижский порт выйдет на биржу?» В Латвии, как и в Эстонии, все чаще говорят о том, что привлечение частного капитала через биржу является одним из важных и нужных этапов растущих предприятий. В случае же с государственными...
Казино Olympic
11:40 12 октября 2018
Торги акциями OEG прекратились Nasdaq Tallinn прекращает торги акциями Olympic Entertainment Group, сообщила биржа.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
14:04 12 октября 2018
Трейдер Алекс: теперь я торгую апельсиновым соком

Едва успел ураган Майкл покинуть границы Мексиканского залива и Флориды, как цены на нефть и апельсиновый сок, который и без того снижается уже несколько месяцев, устремились вниз. Вы спросите,...

11:06 10 октября 2018
Трейдер Алекс: удастся ли удачно закрыть новую сделку по Tesla? 1 На рынке пессимизм, но я играю против него.
Трейдер Алекс
12:27 05 октября 2018
Трейдер Алекс: поздравления от доктора Элдера После очередного твита от Илона Маска, который он опубликовал вчера ночью после закрытия регулярной биржевой сессии, рынки уронили и без того упавшие акции еще на несколько процентов.
12:49 02 октября 2018
Трейдер Алекс: неплохо заработал на Tesla Фразу Джона Рокфеллера “покупайте, когда на улицах течет кровь” часто применяют на фондовом рынке.
Все новости
Подсказка
8 классических способов по тратить время
07:00 08 октября 2018
8 классических способов потратить время
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
07:45 01 октября 2018
Создание маркетинговой стратегии для офлайн- и онлайн-продвижения
Можно ли оставлять топливо в машине на зиму?
09:00 29 сентября 2018
Можно ли оставлять топливо в машине на зиму?
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Что следует учесть при проектировании своего дома, и с чего начинать?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
10.10.2018
Топ богатых людей
10.10.2018
Деловые Ведомости
26.09.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
26.09.2018
Законодательство
29.08.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Адвокатское бюро LEADELL Pilv – 25 лет вызовов и...

Адвокатское бюро LEADELL Pilv, которое в этом году отмечает свой 25-летний юбилей, занимается, прежде всего, бизнес-клиентами, но консультирует также государственные организации и физических лиц.

Bisontesolar: люди больше доверяют солнечной энергии

Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.

Viru Elektrikaubandus: доверие - это то, во что мы...

Занимающаяся оптовой и проектной продажей электротоваров компания Viru Elektrikaubandus AS, которая была создана в 1993 году тремя активными молодыми людьми в Ляэне-Вирумаа, работает по принципу доверия. “Мы продаем нечто большее, чем товары и цену. Мы доверяем своему клиенту, потребителям и сотрудникам, а они доверяют нам. Доверие лежит в основе всех 25 лет деятельности”, - заявил директор компании Урмас Мюлла.
Все новости
ТОПы Äripäev
Таавет Хинрикус и Кристо Кяарманн
17:18 03 октября 2018
ТОП самых богатых: технологические фирмы пробираются на верх
10:49 03 октября 2018
10 самых богатых женщин Эстонии
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения