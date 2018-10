На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эксперты из 14 стран

На цифровой саммит в Таллинн приедут ИТ-министры, бизнесмены и эксперты из 14... Фото: Digital Summit

Завтра, 16 октября, на Tallinn Digital Summit 2018 соберутся ИТ-министры 14 стран, настроенных на цифровое развитие, предприниматели и эксперты со всего мира. Саммит посетят и такие дальние страны, как Южная Корея, Япония, Сингапур, Новая Зеландия и Уругвай.

«Искусственный интеллект и машинное обучение уже изменили нашу жизнь, и в ближайшее время произойдут еще большие перемены. Нам необходимо использовать эти процессы разумно и ответственно для того, чтобы предложить более качественные и интеллектуальные услуги, - говорит премьер-министр Эстонии Юри Ратас. - Мне очень приятно принимать в Таллинне министров из стран, настроенных на цифровое развитие, предпринимателей и инноваторов, поскольку, думая о будущем, мы должны действовать сообща уже сегодня. Торговля данными и искусственный интеллект – это уже не фантастика, а реальность».

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммиста, приложения на основе искусственного интеллекта уже стали частью повседневной жизни людей, очень часто мы даже этого не осознаем. В Эстонии тоже уже работают первые приложения, например Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) использует машинное обучение для определения необходимости покоса земельных участков по фотографиям со спутника, а Департамент государственных информационных систем (RIA) - для предотвращения различных инцидентов в связи с кибербезопасностью.

«Искусственный интеллект может стать отличной возможностью для Эстонии как поднять экономическую производительность, так и для повысить качество государственных услуг. Я надеюсь в ближайшие дни обменяться с коллегами идеями на эту тему, - отметил Таммист. – Во встречах примут участие государства, которые занимают ведущую позицию в применении искусственного интеллекта. На их опыте мы, безусловно, сможем разработать собственную стратегию».

В Tallinn Digital Summit 2018 примут участие вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, государственный министр общего дигитального рынка Ирландии Пэт Брин, государственный министр научно-технической политики Японии Такуя Хираи, министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ким Бу Ким, министр цифрового развития Швеции Петер Эриксон, министр коммуникации Сингапура др. Джанил Пахачири, министр цифрового управления Новой Зеландии др. Мэган Вудз, вице-министр экономики Литвы Элиюс Чивилис, заместитель госсекретаря по внутренним делам, строительству и по делам общин Германии др. Гюнтер Крингс, вице-министр промышленности Уругвая Гильермо Монцеччи, госсекретарь защиты окружающей среды и регионального развития Риналдс Муциньш, государственный секретарь Министерства финансов Дании Мартин Престегаард, государственный секретарь Министерства дигитализации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Лорд Эштон, вице-канцлер Министерства финансов Финляндии Анна-Майа Карьялайнен, а также член Национального собрания парламента Франции Флориан Башелье.

В состав делегации, которой руководит премьер-министр Эстонии Юри Ратас, входят министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист, вице-канцлер по вопросам связи и государственных инфосистем Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, советник Государственной канцелярии по вопросам цифровых инноваций Мартен Каэватс и эстонские ИТ-предприниматели.

Встреча начнется с ужина в Морском музее в Летной гавани, который откроет премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Основными темами встречи во вторник станут искусственный интеллект, большие данные и их использование в управлении государством, в предпринимательстве и в обществе в целом. Премьер-министр Юри Ратас откроет Цифровой саммит приветственной речью. На открытых сессиях выступят руководитель подразделения исследований в области искусственного интеллекта Google Грег Коррадо и стратегический руководитель некоммерческого объединения OpenAI Джек Кларк.

Научные партнеры встречи – отделение исследований в области экономики и бизнеса института McKinsey GlobalInstitute (MGI), фонд, созданный при Boston Consulting Group, - Centre for Public Impact (CPI), а также Lisbon Council и European Centre for International Political Economy (ECIPE) – представят в Таллинне доклады и свежие исследования на тему искусственного интеллекта и торговли данными.

На Tech-talk сессиях Адриан Браун (The Centre for Public Impact) и Мигель Карраско (The Boston Consulting Group) выступят на тему того, как заставить искусственный интеллект работать в интересах правительства и государства. Кай Хярманд (Министерство юстиции), Кармен Турк (Адвокатское бюро TRINITI), Адриан Браун и Мартен Каеватс обсудят, требуется ли регулирование алгоритмов на правовом уровне. Джек Крарк и Джеймс Маника (the McKinsey Global Institute) обсудят, как можно измерить развитие искусственного интеллекта.

Таллиннский цифровой саммит является продолжением Цифрового саммита, который состоялся в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Впервые Tallinn Digital Summit состоялся в сентябре 2017 года и собрал глав государств и правительств ЕС. Встреча продемонстрировала живой интерес и потребность в обсуждении тем цифровизации на международном уровне.

Программа Tallinn Digital Summit 2018: www.digitalsummit.ee/agenda

За дискуссиями можно следить в реальном времени 16 октября: www.digitalsummit.ee/live

