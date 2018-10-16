Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег

министер финансов Тоомас Тынисте Фото: Scanpix

По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

"В результате этих действий инспекция устранила риски, связанные с обслуживанием нерезидентов в банках Danske и Verso, и направила Krediidipank к смене владельца, вместе с которой изменилась и бизнес-модель банков, - сказал Тынисте. - Приятно отметить, что инспекция постоянно критически оценивает свои рабочие процессы и развивает методы сбора информации, анализ и процессы надзора".

На очередном заседании в понедельник совет получил от руководства обзор деятельности Финансовой инспекции в сфере финансового надзора, связанной с предупреждением отмывания денег, в том числе основательный анализ делопроизводства в отношении эстонского филиала Danske Bank.

В ходе проверок, проведенных в 2014 году в эстонском филиале Danske, Финансовая инспекция установила, что контроль за рисками банка не соответствует бизнес-модели. В сделанном в 2015 году предписании Финансовая инспекция обязала банк привести свою деятельность в соответствие с законом, и в результате банк полностью вышел из рискованного сегмента нерезидентов, где риски для финансового сектора Эстонии были крайне высокими.

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Работа Финансовой инспекции по надзору за системами контроля за рисками финансовых учреждений продолжается и после случая Danske. В результате работы инспекции банки изменили свою бизнес-модель, а деятельность финансовых посредников, нарушавших ряд требований, существенно ограничена или прекращена.

Кроме того, совет выслушал и обсудил предложения Финансовой инспекции по законотворчеству, институтам и процессам, которые будут переданы правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег.

Один из стратегических приоритетов Финансовой инспекции - содействовать деятельностью финансового надзора борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция в том числе последовательно развивает свою методику финансового надзора, существенно увеличила число проверок и подчеркивает важность темы в общении с руководителями высшего звена финансовых посредников.

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