Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег

16 октября 2018, 16:30

министер финансов Тоомас Тынисте министер финансов Тоомас Тынисте
Фото: Scanpix

По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

"В результате этих действий инспекция устранила риски, связанные с обслуживанием нерезидентов в банках Danske и Verso, и направила Krediidipank к смене владельца, вместе с которой изменилась и бизнес-модель банков, - сказал Тынисте. - Приятно отметить, что инспекция постоянно критически оценивает свои рабочие процессы и развивает методы сбора информации, анализ и процессы надзора".

На очередном заседании в понедельник совет получил от руководства обзор деятельности Финансовой инспекции в сфере финансового надзора, связанной с предупреждением отмывания денег, в том числе основательный анализ делопроизводства в отношении эстонского филиала Danske Bank.

В ходе проверок, проведенных в 2014 году в эстонском филиале Danske, Финансовая инспекция установила, что контроль за рисками банка не соответствует бизнес-модели. В сделанном в 2015 году предписании Финансовая инспекция обязала банк привести свою деятельность в соответствие с законом, и в результате банк полностью вышел из рискованного сегмента нерезидентов, где риски для финансового сектора Эстонии были крайне высокими.

Самое актуальное

Работа Финансовой инспекции по надзору за системами контроля за рисками финансовых учреждений продолжается и после случая Danske. В результате работы инспекции банки изменили свою бизнес-модель, а деятельность финансовых посредников, нарушавших ряд требований, существенно ограничена или прекращена.

Кроме того, совет выслушал и обсудил предложения Финансовой инспекции по законотворчеству, институтам и процессам, которые будут переданы правительственной комиссии по борьбе с отмыванием денег.

Один из стратегических приоритетов Финансовой инспекции - содействовать деятельностью финансового надзора борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция в том числе последовательно развивает свою методику финансового надзора, существенно увеличила число проверок и подчеркивает важность темы в общении с руководителями высшего звена финансовых посредников.

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Финансовая инспекция
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