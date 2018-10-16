Инициатива ЕС снизить выбросы CO2 не находит пока отклика среди эстонцев Фото: Arnulf Hettrich

Как показали результаты опроса, проведенного летом 2018 года предприятием SEB Liising, 44% жителей Эстонии не разделяют инициативу ЕС, цель которой заключается в снижении количества выхлопов CO2, вырабатываемых легковыми автомобилями и автофургонами.

Более четверти респондентов посчитали требования слишком жесткими и нецелесообразными, примерно пятая часть респондентов сочли, что разочарованы в директивах, направленных, в основном, в отношении дизельных автомобилей.

При этом будущие требования, касающиеся преимущественно эксплуатации дизельных двигателей, уже сейчас формируют выбор автомобилей жителями Эстонии, и 10% ответивших подтвердили, что уже в ближайшем времени планируют прекратить эксплуатацию дизельного автомобиля. Четверть респондентов подтвердили, что при покупке следующего автомобиля они не планируют выбирать его с дизельным двигателем.

«В начале октября в Европейском союзе пришли к соглашению о новых сокращениях количества автомобильных выбросов, где в качестве промежуточной цели было согласовано сокращение выбросов CO2 для легковых автомобилей и автофургонов на 20% к 2025 году. Это вовсе не является прямой причиной для того, чтобы уже сейчас менять тип своего топлива и предпочтения в отношении двигателей, однако возможно, сейчас самое время задуматься о своем долгосрочном использовании автомобилей. Тенденция приобретения более экологичных транспортных средств наблюдается вполне отчетливо», — прокомментировал важность изменений для обычных пользователей исполнительный директор AS SEB Liising Рейн Карофельд.

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На вопрос, какой автомобиль планируется приобрести в будущем, почти 40% жителей Эстонии ответили, что хотели бы приобрести автомобиль с бензиновым двигателем, 28% отдали бы предпочтение гибридной модели. Лишь 11% респондентов подтвердили свою приверженность автомобилям с газовыми двигателями. Чуть больше одной пятой части респондентов сочли, что тип мотора не имеет особого значения.

В опросе предприятия SEB Liising, проведенного в Эстонии, Латвии и Литве на тему предпочтений в отношении приобретения и эксплуатации автомобилей, приняли участие свыше 3100 респондентов. Опрос проводился в июне и июле 2018 года.

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