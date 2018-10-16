Искусственный интеллект уже среди нас

Дигитальный саммит в Таллинне Фото: Дмитрий Фефилов

Сегодня в Котле культуры проходит Дигитальный саммит, который собрал более 250 гостей из 20 стран мира. Как сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своей приветственной речи, сейчас необходимо демистифицировать искусственный интеллект. Это и является одной из целей сегодняшнего саммита, который проходит в Эстонии уже второй год подряд.

Среди гостей саммита - специалисты и визионеры сферы технологий со всего мира, а также министры и политики разных стран. Если первые говорят о будущем и о том, как оно будет меняться благодаря искусственному интеллекту (Aritificial inteligence или AI), то вторые внимательно слушают и взвешивают все за и против разумных технологий, так как власть, которой они наделены, не только дает им право

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Дмитрий Фефилов

