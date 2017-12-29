Какие навыки нужны основателю стартапа

Насколько хорошо колледжи и программы МВА готовят студентов к запуску технологических стартапов? Исследователи опросили 141 выпускника Гарвардской школы бизнеса, которые основали компании — в основном при поддержке венчурного капитала. Они также опросили 20 учредителей, не получивших степень MBA.

Обе группы сказали, что желающие основать стартап должны стремиться стать «менеджерами на все руки», способными собрать и сплотить команду, а также выявить потребности клиентов. Среди более низких приоритетов — специализированные навыки, такие как финансы и инжиниринг. Один из опрошенных отметил: «Каждый из этих навыков важен. Вопрос только в том,

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