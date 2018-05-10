Плюсы Uuesalu Kodu: энергоэффективность, микроклимат и природа

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Сегодня построено примерно 70% из современных, приватных и энергоэффективных частных домов в поселке Ууесалу недалеко от Таллинна. Это значит, что очень скоро проект Uuesalu Kodu будет завершен. Об успехе проекта и о том, почему именно этот жилой район нравится людям, расскажет член правления строящей энергоэффективный поселок компании OU Uuesalu Arendus Янар Муттик.

Где находится поселок Ууесалу, и какие у него преимущества?

Ууесалу находится в волости Раэ, в Ярвекюла, всего в 15 минутах на машине от центра Таллинна и в 10 минутах от торгового центра Ulemiste. Поселок предлагает приватные дома оптимального размера, много зеленых насаждений и хорошую инфраструктуру. Все это удовлетворит бытовые потребности даже самой требовательной семьи. С точки зрения логистики поселок находится в очень удобном месте - между Тартуским и Вильяндиским шоссе, что обеспечивает возможность движения в нескольких направлениях, в то же время находясь в отдалении от магистралей и производственных объектов. В поселке нет больших многоквартирных домов. Самой большой ценностью Ууесалу является, несомненно, природа. Расположенные возле домов зоны озеленения крупномерами и лес, а также планируемый парк площадью два гектара, отличают район от многих современных новостроек и предлагают уединение, все же находясь достаточно близко к центру города.

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Какие дома строятся в Ууесалу?

Мы предлагаем недвижимость, качество которой выше среднего. Благодаря энергоэффективности, качеству строительства и тщательно выбранным материалам стоимость домов будет только расти. Если первоначально мы планировали строить одноэтажные дома площадью до 163 кв. м, то сегодня, идя навстречу пожеланиям больших семей, мы строим двухэтажные частные дома в функциональном стиле. Дома, строящиеся "под ключ", стоят на участках около 1500–1800 кв.м. Высота потолков около трех метров, большие окна, терраса и навес для машины или гараж.

Сколько домов в Ууесалу уже построено?

На сегодняшний день построено 70% домов из 68. Поэтому тем, кто хочет жить в живописном месте, в своем доме с низкими коммунальными расходами, стоит поторопиться! Одновременно с новыми домами была построена вся инфраструктура района. Все эти стильные дома спроектированы архитектором Мариной Орловской.

Энергоэффективные строительные материалы кажутся более дорогими. Окупят ли они себя?

Хотя может показаться, что энергоэффективные строительные материалы и технологическое оборудование относятся не к самому выгодному ценовому классу, на самом деле разница в цене не столь значительна, и с годами инвестиция в энергоэффективный дом окупится с лихвой. Сегодня покупатели интересуются именно расходами на содержание дома, и наша цель - строить частные дома площадью до 170 кв. м, расходы которых на электричество, отопление, вентиляцию, баню, освещение и прочие приборы в целом не превышают 60–70 евро в месяц. Это в несколько раз меньше, чем в, так сказать, обычном доме.

Расскажите подробнее о строительных материалах.

Дома возводятся из максимально натуральных материалов. При выборе материалов учитываются их способность к формированию здорового микроклимата, хорошая звукоизоляция, прочность и долговечность.

Для строительства стен были выбраны легкие газобетонные блоки Aeroc Eco Therm Plus 500, поскольку они экологичны и просты в обработке. Он позволяют построить однослойную теплонепроницаемую внешнюю стену с очень высокими показателями теплоизоляции. Кстати, коэффициент энергоэффективности жилого здания класса энергопотребления B не должен превышать 120 кВт/ч*м2 в год. В то же время, дома имеют достаточно большие по площади крыши, чтобы при помощи солнечных панелей добиться класса энергопотребления A или даже превратить в дом с положительным энергобалансом.

Какое отопление используется в домах поселка Ууесалу?

В домах установлены системы геотермального отопление. Во всех домах есть отопление теплыми полами. Установлен вентиляционный агрегат с рекуперацией тепла. Энергосберегающие дома в Эстонии строятся постоянно, изменились ожидания людей и понятие энергосберегающего дома. Если раньше они считались дорогой нишевой продукцией, то сегодня энергосберегающий дом означает целостное решение и то, что помимо теплонепроницаемости стен и качественных окон и дверей внимание уделяется будущему микроклимату в доме.

О каких преимуществах стоит еще упомянуть?

Благодаря продуманной планировке, в домах поселка Ууесалу бесполезная площадь коридоров сведена к нулю. Гостиная и кухня образуют просторную зону, где приятно собраться всей семей. Перед спальнями созданы небольшие закрываемые раздвижными дверями пространства, которые позволяют лучше отделить приватную зону от зоны общего пользования. Также каждый покупатель может сам решить, хочет он гараж, или ему достаточно навеса для машины. Мы стремились создать компактное, логичное, чистое и просторное пространство, которое можно с легкостью расширить при помощи небольших изменений в проекте. Благодаря высоким потолкам средние по площади дома кажутся больше и просторнее.



Возможно, по этому адресу вы найдете свой будущий дом: www.uuesalukodu.ee

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CM Плюсы Uuesalu Kodu: энергоэффективность, микроклимат и природа

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