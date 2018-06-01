Трейдер Алекс: деревья не растут до небес!

Трейдер Алекс Фото: Трейдер Алекс

После того, как встал в локированную (lock) позицию по акциям Petrobras, в голову пришла идея заняться рыночно нейтральными стратегиями.

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Конечно, ситуация со сделкой по Petrobras ни разу не рыночно нейтральная, это по сути попытка уйти от увеличения убытка по позиции, не закрывая ее, а перекладывая принятие решения на будущее. Но вчерашнюю сделку с нефтью, все же, можно назвать рыночно-нейтральной по отношению к движению цен на нефть. Итак, что я сделал: увидев сильно расширившийся спрэд между сортами нефти сорта Brent и Crude Light (WTI) я решил, что долго так длиться не может.

Единственное, за что я очень сильно переживаю, это гэп на Netflix. Вы ведь знаете, что если рынок утром открывается с ценовым разрывом, то никакой стоп-лосс ордер меня не спасет! Быки, конечно за долгие месяцы разогнали акции до неприличных уровней, но в поддержку своей “шорт” позиции по Netflix процитирую ребят с Wall Street: Деревья не растут до небес!

Что касается Petrobras- признаюсь, тут я усложнил себе работу. Моя позиция не несет риска, но если сейчас все закрыть- то я зафиксирую убыток. Но если “поймать” бумагу на пике продать купленные 500 акций и потом дождаться разворота и выкупить 500 акций “шорта”, тогда можно считать что сделка исполнена прекрасно и мне улыбнулась удача! Как я уже писал, теперь у меня два решения вместо одного. Но пока я в lock, я сплю спокойно.

Разница цены на нефть слишком большая

Теперь поподробней о моей сделке по нефти. Известно, что самые распространенные ценовые индексы на сырую нефть, это Brent из Северного моря и американский WTI (West Texas Intermediate). В последние годы разница этих индексов была в пределах 2-3 долларов: Brent дороже, WTI дешевле. Прошлой осенью, когда в США бушевал шторм Харви, разница цены между Brent и WTI выросла до 6-7 долларов, но после этого цена вернулось к обычным уровням.

Не замечали, какая разница сейчас между Brent и WTI? 10-11 долларов! И я сделал ставку на то, что рано или поздно разница или спрэд вернется к своей норме – может и не к 2-3 долларам, но хотя бы к 8. Моя позиция будет приносить мне доход пропорционально сокращению разницы. Ставка следующая: открыл короткую позицию по Brent и длинную по WTI c разницей договор примерно 10:5 долларов.

Моя сделка нейтральная к рынку – она не зависит от цены на нефть. Все равно, вырастит цена или упадет. Главное, чтобы разница цены обоих сортов нефти немного сбалансировалась.

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