Трейдер Алекс: деревья не растут до небес!

После того, как встал в локированную (lock) позицию по акциям Petrobras, в голову пришла идея заняться рыночно нейтральными стратегиями.
Конечно, ситуация со сделкой по Petrobras ни разу не рыночно нейтральная, это по сути попытка уйти от увеличения убытка по позиции, не закрывая ее, а перекладывая принятие решения на будущее. Но вчерашнюю сделку с нефтью, все же, можно назвать рыночно-нейтральной по отношению к движению цен на нефть. Итак, что я сделал: увидев сильно расширившийся спрэд между сортами нефти сорта Brent и Crude Light (WTI) я решил, что долго так длиться не может.
Единственное, за что я очень сильно переживаю, это гэп на Netflix. Вы ведь знаете, что если рынок утром открывается с ценовым разрывом, то никакой стоп-лосс ордер меня не спасет! Быки, конечно за долгие месяцы разогнали акции до неприличных уровней, но в поддержку своей “шорт” позиции по Netflix процитирую ребят с Wall Street: Деревья не растут до небес!
Что касается Petrobras- признаюсь, тут я усложнил себе работу. Моя позиция не несет риска, но если сейчас все закрыть- то я зафиксирую убыток. Но если “поймать” бумагу на пике продать купленные 500 акций и потом дождаться разворота и выкупить 500 акций “шорта”, тогда можно считать что сделка исполнена прекрасно и мне улыбнулась удача! Как я уже писал, теперь у меня два решения вместо одного. Но пока я в lock, я сплю спокойно.
Разница цены на нефть слишком большая
Теперь поподробней о моей сделке по нефти. Известно, что самые распространенные ценовые индексы на сырую нефть, это Brent из Северного моря и американский WTI (West Texas Intermediate). В последние годы разница этих индексов была в пределах 2-3 долларов: Brent дороже, WTI дешевле. Прошлой осенью, когда в США бушевал шторм Харви, разница цены между Brent и WTI выросла до 6-7 долларов, но после этого цена вернулось к обычным уровням.
Не замечали, какая разница сейчас между Brent и WTI? 10-11 долларов! И я сделал ставку на то, что рано или поздно разница или спрэд вернется к своей норме – может и не к 2-3 долларам, но хотя бы к 8. Моя позиция будет приносить мне доход пропорционально сокращению разницы. Ставка следующая: открыл короткую позицию по Brent и длинную по WTI c разницей договор примерно 10:5 долларов.
Моя сделка нейтральная к рынку – она не зависит от цены на нефть. Все равно, вырастит цена или упадет. Главное, чтобы разница цены обоих сортов нефти немного сбалансировалась.