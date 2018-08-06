Авипаревозки между эстонскими островами вызывают интерес у пяти авиакомпаний

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Вчера закончился срок подачи заявлений в Департамент шоссейных дорог на участие в конкурсе на аоставку услуги воздушного сообщения между Таллином и эстонскими островами. Заявления подали пять авиакомпаний, два из которых были совместными, пишет Saarte Haal.

Интерес проявили AS Airest, госкопания AS Nordic Aviation Group (бренд Nordica), Nordica и Regional Jet OU, которая имеет долю в польской компании LOT, а также оказывающие сейчас услуги авиасообщения между столицей и островами литовская фирма Transaviabaltika и фирма грузовых воздушных перевозок NyxAir OU. Всего поступило четыре заявления.

Nordica ранее сообщала, что заинтересована в оказании услуг авиасообщения между Таллинном и островами и у них в парке есть подходящий для этого самолет ATR72. Латвийский авиаперевозчик airBaltic также проявлял интерес, однако заявление от компании подано не было.

На линии между столицей и остравами ищут перевозчика на период с 1 июня 2019 года до 31 мая 2024 года. Участники конкурса на поставку услуги должны обеспечить на линии Таллинн-Кярдла самолет минимум на 19 посадочных мест, на линии Таллинн- Куресааре самолет, способный вместить минимум 33 пассажира. По условиям конкурса, самолеты не должны быть старше 20 лет.

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