Еще одного руководителя Таллинского городского транспорта подозревают в преступлении

Таллинский городской транспорт Фото: Eero Vabamagi/Postimees/Scanpix

АО "Таллинский городской транспорт" (Tallinna Linnatranspordi AS) приостановило рабочие отношения с руководителем административного управления Тойво Моорастом, так как первоначальные результаты внешнего аудита взывают подозрения в злоупотреблении чиновником служебного положения, сообщает городская управа Таллинна.

Внешний аудит проходил с середины мая по середину июля. После внутреннего дознания руководство "Таллинского городского транспорта" решило провести внешний аудит, с целью выяснить, есть ли в действиях руководителя административного управления Моораста криминальная составляющая и имело ли место злоупотребление служебным положением.

Предприятие передало сообщение о преступлении в Северную окружную прокуратуру.

В начале апреля уголовная полиция задержала четверых руководителей АО "Таллинский городской транспорт", трое из которых обвиняли за не соблюдение требований госпоставок, использовании личных предпочтений и одного в получении взятки.

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Среди задержанных тогда оказались член правления АО Алар Урм, директор службы автобусного движения Андрес Херкель, заведующий автобусными ремонтными мастерскими Ханнес Эрбсен и его заместитель Яанус Винк.

Из-за скандала руководитель АО "Таллинский городской транспорт" Энно Тамм покинул свой пост, место которого с августа занимает Денис Бородич.

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