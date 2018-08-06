Саудовская Аравия объявила о приостановке деловых отношений с Канадой

МИД Саудовской Аравии заявил о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов.

Об этом сообщило Saudi Press Agency. Так Эр-Риярд отреагировал на требование Канады освободить задержанных в королевстве гражданских активистов, сообщает "Коммерсант".

2 августа власти Саудовской Аравии задержали известных правозащитниц Самар Бадави и Нассиму аль-Садах, выступавших за права женщин на вождение автомобилей и упразднение для женщин системы опекунства и сопровождения. После их ареста ближневосточное подразделение Human Rights Watch сделало вывод о том, что «саудовские власти воспринимают любое мирное несогласие, будь то в прошлом или настоящем, как угрозу своему авторитарному режиму». С конца мая под арестом в королевстве находится более 10 правозащитников.

3 августа канадский МИД выразил озабоченность «новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави» и потребовал немедленно отпустить их. Эр-Риярд увидел в этом требовании «явное вмешательство во внутренние дела» Саудовской Аравии.

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