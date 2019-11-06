Inbank планирует новую эмиссию облигаций

Председатель правления банка Яан Андресоо. Фото: Андрас Кралла

Inbank, продемонстрировавший быстрый рост числа клиентов, депозитов и объемов кредитования в этом году, планирует выпустить субординированные облигации на общую сумму 8 миллионов евро со сроком погашения 10 лет с возможностью досрочного выкупа по истечении 5 лет.

Субординированные облигации планируется разместить на Таллиннской бирже Nasdaq в Балтийском списке к концу 2019 года. Условия и график эмиссии облигаций зависят от одобрения Финансовой инспекцией.