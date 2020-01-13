Прибыль EfTEN выросла, дивиденды на акцию планируется уменьшить

EfTEN Real Estate Fund III объявил о том, что за 2019 год компания заработала 7,7 миллиона евро чистой прибыли. Год назад этот показатель составлял 6,3 миллиона евро.

Фото: Андрас Кралла

«Прибыль увеличилась за счёт новых инвестиций, а также роста стоимости уже существующих инвестиций в недвижимость. В прошлом году она составила 3,1 миллиона евро, а в 2018 году - 1,6 миллиона евро», - говорит финансовый директор EfTEN Марилин Хейн.