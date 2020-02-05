Акции Tesla нацелились на $1000

Такого аналитики не ожидали: всего за два дня акции Tesla выросли на 36%, и теперь им нужно подняться лишь на 12%, чтобы достичь ценового уровня в 1000 долларов за штуку.

За два дня акции Tesla выросли на 36% - глава компании Илон Маск может быть доволен. Фото: AP/Scanpix

Вчера цена акций Tesla выросла почти на 14%. В течение торгового дня она успела пофлиртовать с уровнем в 960 долларов, однако завершила день на 887 долларах. В годовом исчислении рост стоимость акций автопроизводителя составил 112%.