Гуриев: ускорения экономического роста не будет. Возможна рецессия

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Экономист Сергей Гуриев считает, что возможны сценарии, при которых цены на нефть останутся низкими, а российская экономика впадёт в рецессию. Однако всё зависит от того, как поведут себя правительство России и мировая экономика.

По мнению профессора экономики Sciences Po в Париже и бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, перспективы российского рубля и российской экономики зависят от действий правительства и распространения коронавируса в мире.