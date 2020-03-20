Подкаст с Фуадом Расуловым: Рынки немножко падают с рекордной скоростью

Фото: Дебарчан Шатерйи, Scanpix

Пятница, конец недели, а в мире бушует кризис. ДВ и эксперт по инвестированию Фуад Расулов обсуждают, как он бушует, зачем он бушует, и что на прошлой неделе происходило.

Пятилетка за 3 года. Американские индексы упали за 4 недели на 30%. Это рекорд: раньше для такого падения требовалось минимум полтора года. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем? Как тебе такое, Великая Депрессия? Какие вершины рынок ещё способен покорить, пока грохается со всей силы?