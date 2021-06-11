Объем кредитного портфеля Coop Pank в мае резко вырос
Активизация кредитного рынка привела в мае к резкому увеличению объемов кредитного портфеля и внутренних депозитов Coop Pank.
Кредитный портфель банка в мае увеличился на 27 миллионов евро и на конец месяца достиг объема в 736 миллионов евро.
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