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Объем кредитного портфеля Coop Pank в мае резко вырос

Активизация кредитного рынка привела в мае к резкому увеличению объемов кредитного портфеля и внутренних депозитов Coop Pank.

Фото: Лийз Трейманн

Кредитный портфель банка в мае увеличился на 27 миллионов евро и на конец месяца достиг объема в 736 миллионов евро.