Ярослав Тавгень • 25 июня 2021 в 11:36
Биржа
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Подписка на акции Bercman превышена в 12 раз
В пятницу объявлены результаты первичного публичного размещения акций Bercman Technologies на Таллиннской бирже. Подписка превысила объём предложения в 12 раз.
Размещение завершилось 22 июня. 4110 инвесторов подписались на 2 896 336 акций, общая стоимость которых составила 9 847 542,4 евро.
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