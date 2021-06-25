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Подписка на акции Bercman превышена в 12 раз

В пятницу объявлены результаты первичного публичного размещения акций Bercman Technologies на Таллиннской бирже. Подписка превысила объём предложения в 12 раз.

Размещение завершилось 22 июня. 4110 инвесторов подписались на 2 896 336 акций, общая стоимость которых составила 9 847 542,4 евро.