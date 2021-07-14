Балтийская биржа растет самыми быстрыми темпами за последние десять лет

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Индекс Балтийской биржи растет самыми быстрыми темпами за последние десять лет, однако мнения аналитиков разнятся – одни призывают быть осторожными, а другие уверены в дальнейшем росте биржи. За шесть месяцев больше всего выросли акции Coop Pank (88%) и акции торгующейся на альтернативном рынке компании Saunum (193%), пишет Äripäev.