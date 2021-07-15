Только для подписчиков

Netflix собирается предложить подписчикам видеоигры

В течение следующего года руководство Netflix планирует предложить клиентам стримингового сервиса не только фильмы и телесериалы, но и видеоигры, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: JOHN MACDOUGALL, AFP

Майк Верду присоединится к команде Netflix в качестве вице-президента по разработке игр, информирует Bloomberg.