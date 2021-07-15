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Netflix собирается предложить подписчикам видеоигры
В течение следующего года руководство Netflix планирует предложить клиентам стримингового сервиса не только фильмы и телесериалы, но и видеоигры, сообщает агентство Bloomberg.
Майк Верду присоединится к команде Netflix в качестве вице-президента по разработке игр, информирует Bloomberg.
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