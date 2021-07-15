15 июля 2021 в 6:15
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Netflix собирается предложить подписчикам видеоигры

В течение следующего года руководство Netflix планирует предложить клиентам стримингового сервиса не только фильмы и телесериалы, но и видеоигры, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: JOHN MACDOUGALL, AFP

Майк Верду присоединится к команде Netflix в качестве вице-президента по разработке игр, информирует Bloomberg.

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