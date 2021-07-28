dv.ee • 28 июля 2021 в 7:59
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Нехватка материалов и рост затрат: прибыль Harju Elekter упала в четыре раза

Глава Harju Elekter Тийт Атсо.  Фото: Liis Treimann

Отсроченные заказы, трудности с поставками, дефицит материалов и рост затрат на рабочую силу привели к снижению оборота и прибыли Harju Elekter, пишет Äripäev. В то же время прибыль на акцию упала в 3,7 раза в годовом сравнении.

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