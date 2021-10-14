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    Äripäev начинает новый инвестиционный эксперимент

    Роланд и Герли Бибиковы начнут вкладывать в акции собственные деньги.Фото: Andras Kralla

    Редакция Äripäev запускает новый эксперимент, в рамках которого реальная семья будет инвестировать реальные деньги. О своих успехах и впечатлениях супруги будут отчитываться раз в месяц, а их инвестиционные решения будут комментировать эксперты.

    Поскольку Инвестор Тоомас занимается инвестированием уже 20 лет, а его портфель достиг полумиллиона евро, редакция Äripäev решила, что можно запустить еще один эксперимент, на который могли бы ориентироваться именно начинающие инвесторы.
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