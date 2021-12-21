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    Кто угрожает рынкам? Пауэлл, Мэнчин или омикрон?

    Фото: Ahn Young-joon, Scanpix

    На рынке сейчас царят три "медвежьих" фактора, и если два из них уже заложены в котировки, то третий может стать причиной для новых максимумов.

    Новый штамм коронавируса вызвал новую волну локдаунов и стал причиной обсуждения новых ограничительных мер. Это вызвало реакцию рынка, которая, как показывает опыт, обычно отыгрывается обратно. Думаю, омикрон уже взял свое и более не способен стать новой причиной обвалов индексов и акций.
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