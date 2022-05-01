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    Прибыль компании Баффета упала

    Фото: Лукас Джэксон, Scanpix

    Прибыль Berkshire Hathaway снизилась в первом квартале 53%, следует из отчёта компании.

    В первом квартале 2022 года Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, получила операционную прибыль в размере 7,04 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 5,76 миллиарда долларов, что на на 53% меньше, чем за такой же период прошлого года, пишет CNBC.

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