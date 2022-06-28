Биржа

Майт Краун

28 июня 2022 в 8:16 Поделиться:









Стоимость Coinbase стремительно летит вниз

Аналитики Goldman Sachs дали рекомендацию к продаже акций Coinbase, что ускорило распродажу бумаг фирмы, которые за год потеряли более 80% своей стоимости, пишет Bloomberg.

Выход Coinbase на американскую биржу весной прошлого года. Фото: Reuters/Scanpix

Цена акции вчера упала на более чем 10%, закрывшись на уровне 55,96 доллара. Тем самым падение с пика составило почти 85%. Аналитик Goldman Уилям Нанс сказал, что причинами для рекомендации к продаже послужили падение рынка криптовалют, а также снижение активности в секторе. За полгода цена биткоина упала более чем наполовину, многие другие криптовалюты потеряли более 75% своей стоимости.