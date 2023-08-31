    Инфляция в еврозоне 5,3%

    Фото: Scanpix

    Инфляция в еврозоне за август составила 5,3%. Ровно такой же она была в июле.

    Не изменилась и базовая инфляция (инфляция за вычетом цен на продукты питания, энергию, алкоголь и табак) - как и месяцем ранее, она составила 5,5%.

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