Стоимость биткоина упала после взлета

10 января регулятор рынка ценных бумаг США одобрил листинг первых в истории криптовалютных фондов. Это знаковое событие, однако, не смогло удержать стоимость биткоина от падения, пишет Ärileht.
После долгожданных новостей 11 января цена биткоина временами достигала почти 49 000 долларов, однако с тех пор криптовалюта серьезно подешевела. Так, к обеду 23 января стоимость биктоина уже составляла 38,8 тысячи долларов.
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