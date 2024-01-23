    Стоимость биткоина упала после взлета

    Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    10 января регулятор рынка ценных бумаг США одобрил листинг первых в истории криптовалютных фондов. Это знаковое событие, однако, не смогло удержать стоимость биткоина от падения, пишет Ärileht.

    После долгожданных новостей 11 января цена биткоина временами достигала почти 49 000 долларов, однако с тех пор криптовалюта серьезно подешевела. Так, к обеду 23 января стоимость биктоина уже составляла 38,8 тысячи долларов.

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Стоимость биткоина упала после взлета
10 января регулятор рынка ценных бумаг США одобрил листинг первых в истории криптовалютных фондов. Это знаковое событие, однако, не смогло удержать стоимость биткоина от падения, пишет
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