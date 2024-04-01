Вкус биржи: все хорошо, мы узнавали

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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Все хорошо, мы узнавали. ВВП США вырос за прошлый год на 2,5%, а за последний квартал его - на 3,4%. Все разговоры о кризисе - лютая нелепость?

Призрак коммунизма бродит по Европе. Нидерландское правительство решило выделить компании ASML (не путать с ASMR) 2,5 миллиарда евро только для того, чтобы она не переехала в другую страну. Прости нас, Адам Смит, мы все проиграли!

Сделаем соцсети снова великими! Почему трамповская Truth Social так выросла в первый день торгов?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.