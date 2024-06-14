Вкус биржи: у меня рацпредложение – дайте мне много миллиардов

Фото: Билли Беннайт / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Да как они это делают?! Apple – снова самая дорогая компания в мире.

Не ошибается только тот, кто ФРС. Пауэлл опять отказался опустить ставку

У меня рацпредложение: дайте мне много миллиардов. Выплатят ли акционеры Tesla мегапремию мегапредпринимателю? Удастся ли перевести компанию в Техас?

Детишки расчехлили приставочки: акции GameStop снова грохнулись.

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».