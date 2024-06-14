    Вкус биржи: у меня рацпредложение – дайте мне много миллиардов

    Фото: Билли Беннайт / ZUMAPRESS.com / Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Да как они это делают?! Apple – снова самая дорогая компания в мире.
    Не ошибается только тот, кто ФРС. Пауэлл опять отказался опустить ставку
    У меня рацпредложение: дайте мне много миллиардов. Выплатят ли акционеры Tesla мегапремию мегапредпринимателю? Удастся ли перевести компанию в Техас?
    Детишки расчехлили приставочки: акции GameStop снова грохнулись.
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: у меня рацпредложение – дайте мне много миллиардов
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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