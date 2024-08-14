LHV намерен приобрести кредитный портфель проблемного банка

Приобретаемая LHV часть кредитного портфеля TBB состоит из кредитов, выданных предприятиям, и связанных с ними частных кредитов.Фото: Liis Treimann

LHV намерен приобрести со скидкой часть кредитного портфеля TBB банка, столкнувшегося с проблемами выполнения требований по борьбе с отмыванием денег.

В биржевом сообщении указано, что дочерняя компания LHV Group, LHV Pank, и TBB банк заключили соглашение о частичном приобретении кредитного портфеля TBB банка.

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