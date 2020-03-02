Почему стоит заменить старый офисный роутер на новый

Высококачественное подключение к интернету почти так же необходимо для работы в офисе, как и электричество, поэтому важно позаботиться о роутере, который обеспечивает доступ к интернету на рабочем месте.

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Рекомендации и советы о преимуществах новых роутеров по сравнению со старыми и о том, как распознать необходимость замены нынешнего маршрутизатора, дает Рауль Юхансон, руководитель отдела услуг для бизнес-клиентов Telia Eesti.

Как часто нужно менять офисный роутер?

Рекомендуемый период обычно составляет 3-5 лет. Как наши ноутбуки и смартфоны требуют регулярной замены, так и роутер нуждается в обновлении. С одной стороны, повседневно используемая техника устаревает в любом случае, что в итоге выражается к качестве услуги, надежности, скорости интернета и пр.

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Как понять, что роутер уже не тот?

Обычно его выдает скорость интернета. Другими словами, скорость интернета, обещанная вашим поставщиком услуг, значительно выше реальной скорости, которая достигается в офисе. Кроме того, «усталость» маршрутизатора может проявляться в медленной скорости сети WiFi. Об устаревании роутера сигнализирует и необходимость достаточно часто перезагружать устройство, так как интернет-сессии постоянно истекают, и интернетом нельзя пользоваться должным образом.

Чем грозит старый роутер?

Устаревшие роутеры могут быть угрозой безопасности. Не так уже редко в офисе компании можно встретить старый роутер, производитель которого давно прекратил поддержку и не выпускает обновлений. Использование подобного устройства не способствует соблюдению безопасности ИТ-систем компании. Еще более распространенной проблемой является неисправность услуги. Однако за низким качеством услуги также может скрываться и намеренная атака на интернет-соединение фирмы.

Каковы основные ошибки при установке нового роутера?

Львиная доля бизнес-клиентов не занимается самостоятельной установкой роутера. Наша сеть компетентных техников охватывает всю Эстонию, и именно с помощью техника разумнее всего заменить роутер. Техник вместе с клиентом найдет наиболее подходящее для роутера место, чтобы обеспечить в офисе сеть WiFi с максимальной зоной действия. Техник также обеспечит проведение кабеля таким образом, чтобы можно было просто и удобно подключить к интернету все необходимые устройства. Для роутера нужно найти верное место и с точки зрения доступа к устройству. Как правило, далеко не каждому доверяется возможность быстрого доступа к устройству для его перезапуска.

Чем новые роутеры лучше своих предшественников?

Преимуществ довольно много. Прежде всего, у новых роутеров быстрое подключение к WiFi, и полной скоростью подключения можно пользоваться без проводов. Затем, новые роутеры безопасны, поскольку получают обновления программного обеспечения от своих производителей. В-третьих, можно привести тот факт, что если ранее клиенты могли приобрести роутер исключительно при условии его выкупа, то теперь Telia также предлагает клиентам возможность аренды устройства. Поэтому клиенту не требуются крупные инвестиции в технику, а в случае поломки устройства Telia бесплатно его заменит. То же произойдет и в случае переезда клиента, когда в новом месте требуется иное устройство – в подобной ситуации для клиента ничего не изменится ни в ежемесячной плате, ни в условиях.

Учитывая все вышесказанное, предприятию стоит обдумать и т.н. решение комплексной услуги, которая обеспечит в офисе постоянное наличие качественного подключения к интернету вместе со всеми необходимыми для этого устройствами. Так клиент сможет сосредоточиться на своей основной деятельности, будучи уверенным в том, что периодические обновления программного обеспечения роутера всегда проводятся, а при устаревании устройства или изменении технологий поставщик услуг его заменит. Вместе с арендой устройств исчезнет потребность «терпеть» более старую и уже не такую надежную технику.

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