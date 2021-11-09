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9 ноября 2021 в 13:40 Поделиться:









ВВП Эстонии: сколько денег принес IT-сектор в экономику страны за последние пять лет?

IT-сектор в Эстонии является одним из самых быстрорастущих. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces запросили финансовые отчеты в Статическом управлении Эстонии за последние пять лет. Рассказываем об изменении ВВП и какой вклад у информационных технологий.

Пандемия коронавируса не остановила рост ВВП Эстонии. Об этом говорит председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, которая ведет успешный бизнес в Украине и уже дважды попадала в список Gaselli TOP.

— Пандемия короны откатила финансовые показатели Эстонии до уровня начала 2019 года, но за 1,5 года страна сумела восстановиться и выйти на новый уровень. И очень хороший вклад в ВВП сделал именно IT-сектор. За пять лет доля IT в добавленной стоимости в текущих ценах выросла с 5,5% до 7,8%. Если перевести в конкретные цифры, то имеем рост в текущих ценах с 978 млн евро до 1,8 млрд евро. В два раза за пять лет! — говорит Артем Уманец из успешной эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая уже дважды попадала в список Gaselli.

ВВП Эстонии и сектор IT

По финансовым отчетам Статистического управления Эстонии, еще в 2015 году ВВП Эстонии составлял 20,6 млрд евро. И несмотря на пандемию, 2020 год закончился с показателем в 26,8 млрд евро, хотя наблюдался провал в первом полугодии.

— За первые шесть месяцев 2021 года вклад в ВВП страны составил более 14 млрд евро. Это хороший показатель, даже если брать во внимание первый квартал этого года, который “просел” по показателям. По нашим анализам всех рынков Евросоюза можем сказать одно, что Эстония преодолевает кризис и быстрее всех идет к успешным показателям. В большей мере благодаря IT-сектору и производству, — говорит Артем Уманец.

Артем рассказывает, что будущее Эстонии на прямую зависит от деятельности информационного сектора.

— Эстонии и дальше нужно привлекать айтишников со всего мира. Во время пандемии it-компании доказали, что могут эффективно работать и развиваться даже когда весь мир был парализован. Примером является даже наша компания. RIA.com Marketplaces закончила 2020 год с хорошими финансовыми показателями, и 2021 не стане исключением. Поэтому нужно привлекать it-специалистов. Предоставлять им вид на жительство и упрощать другие бюрократические вопросы. Проблемы с открытием счетов в банках тоже никто не решил. А над этим уже работают в Латвии, где даже зарплаты выросли за последнее время. Эстонии очень важно не упустить шанс для дальнейшего развития экономики, — сказал в заключение Артем Уманец.

ВВП и IT-сектор: как менялись данные за последние пять лет.

2015 2015 20631,4 20631,4 2 016 21747,9 2 017 23833,6 2 018 25817,7 2 019 27732,3 2 020 26834,5

Информация и коммуникация Информация и коммуникация В текущих ценах, млн евро В текущих ценах, млн евро Реальное изменение по сравнению с предыдущим годом,% Реальное изменение по сравнению с предыдущим годом,% Доля в добавленной стоимости в текущих ценах,% Доля в добавленной стоимости в текущих ценах,% 2 015 978,2 5,4 5,5 2 016 1056,3 6,0 5,6 2 017 1189,1 11,1 5,8 2 018 1349,8 9,8 6,0 2 019 1629,4 18,8 6,8 2 020 1824,0 9,5 7,8

2021 Q1-Q2 — 14119,5в текущих ценах, млн евро