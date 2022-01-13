С Freedom24 инвестировать проще простого!

Freedom24 любому поможет с легкостью инвестировать в акции, торгуемые на бирже фонды и облигации, а также участвовать в первичных публичных предложениях, или IPO. Кроме того, D-счет, который создается для клиента автоматически после открытия торгового счета, с первого дня зарабатывает проценты с вложенных долларов США.

От появления идеи зарабатывать свои деньги до непосредственно торговли на бирже может пройти всего несколько минут, поскольку для того чтобы начать действовать на торговой платформе, не нужно ничего, кроме как открыть инвестиционный счет и позволить идентифицировать себя, чтобы система убедилась, что вы тот, за кого себя выдаете. За считанные минуты весь увлекательный мир инвестиций окажется у ваших ног. Торговать можно ценными бумагами как на европейских, так и на американских и азиатских биржах. При помощи одного нажатия вы сможете инвестировать хоть в целые промышленные отрасли, торгуя крупнейшими фондами компаний по управлению активами. Кроме того, можно инвестировать в первичные публичные предложения акций, набирающие все большую популярность.

При этом ваши деньги будут безопасно защищены. Материнская компания платформы Freedom24 , Freedom Holding Corp., является единственным европейским маклером, акции которого котируются на бирже Nasdaq. Капитализация компании составляет 3,8 миллиарда долларов, и это дает твердую уверенность в жизнеспособности компании. Своей деятельностью компания отвечает перед тремя регуляторами, в том числе перед Федеральным управлением финансового надзора Германии и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, активы каждого клиента застрахованы на 20 000 €. Принимая во внимание все вышесказанное, клиенты уже доверили компании управлять своими активами на сумму более полумиллиарда долларов.

Деньги можно зарабатывать, просто сидя на месте и закинув ногу на ногу. Для каждого, кто открывает на платформе свой торговый счет, автоматически открывается также D-счет, который при вложении долларов США ежедневно зарабатывает проценты в размере 3% годовых. Таким образом, деньги зарабатываются пассивно, даже при ничегонеделании. Пополнять счет очень удобно – карточным платежом, банковским переводом безо всяких комиссионных или со своего торгового счета на D-счет при помощи пары нажатий либо наоборот, и деньги сразу переходят на ваш счет.

Торговая платформа очень удобна и постоянно обновляется

Freedom24 подходит для использования как в iOS, так и в Android. Платформа постоянно обновляется, максимально упрощая выбор для всех. К примеру, в ходе последнего обновления в разделе «Мои списки» добавилась новая возможность группирования по странам – это значит, что теперь интересующие ценные бумаги можно сортировать не только по названиям, ценам и ценовой динамике, но и по стране местонахождения биржи.

Также после последнего обновления появилась новая рубрика «Что купить» с выбором разных ценных бумаг, содержащая текущие рекомендации от признанных аналитиков Freedom Finace Europe. В каждом варианте содержатся наиболее покупаемые и продаваемые на текущей неделе ценные бумаги, акции самых дороги компаний США, самые быстрорастущие европейские и американские ценные бумаги, самые ранние IPO и акции, которых больше всего содержится в портфелях инвесторов. Благодаря этому торговать оказывается просто даже начинающему, который может смотреть, что купили другие, и делать свой выбор, например, в соответствии с этим.